Luis Alonso Colmenares aprovechó la conversación para hacer una crítica a modo de reflexión contra aquellos abogados que, dijo, usan causas sociales y tragedias familiares para figurar en las pantallas de medios de comunicación, y puso como ejemplo el caso de la niña Sara Sofía que lleva poco más de seis sin saberse qué pasó con ella.

“Es que ahora, y ante tanta tragedia que hay en este país, he observado que ahora quieren aparecer algunos abogados como mecenas, ofreciéndose como ‘Robin Hood’ a causas humildes, pero es solamente por figurar en los medios”, señaló, luego de hacer referencia a la experiencia que vivió Xiomara Galván, tía de la niña, con la persona que la representó.

Si bien, según el entrevistado, estos abogados se ofrecen para ayudar a las víctimas, a la hora de hacer su trabajo profesional dejan serias dudas en cuanto a las maneras que tienen.

“No hacen nada, pura paja, solamente para aparentarle al país que han asumido una causa humilde y hacen un sacrificio, y este es un caso que demuestra eso, porque la misma Xiomara me dijo: ‘Yo si me he dado cuenta de que el abogado nunca dice nada, no habla, no cuestiona, no pregunta ni interroga. Todo el tiempo está allí tranquilo’”, criticó Luis Colmenares, en entrevista con Pulzo.