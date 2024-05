Fue W Radio el medio que reveló estos hechos que, hasta ahora, no eran de conocimiento público. Es más, ni siquiera un chisme de pasillo. Dice la emisora que todo comenzó desde la reforma tributaria presentada en el Gobierno en 2022.

Para ese momento, Bonilla no estaba al frente de la cartera de Hacienda, pero Reyes sí estaba en la Dian. Como el encargado era José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla se sintió excluido y consideró que fue el entonces director de la Dian el que “lo excluyó de esa elaboración”, dice W Radio.

Mientras que ‘Mr. Taxes’ subía su popularidad en redes sociales, Bonilla, ya posesionado en el Ministerio de Hacienda, le hablaba al oído al presidente y señalaba algunos errores que cometió Reyes junto a Ocampo. Una muestra de ello fue la idea de que se planteara una segunda tributaria en el Gobierno de Petro.

La tensión entre Reyes y Bonilla crecía en diferentes espacios y aunque Mr. Taxes quiso hablar de sus desencuentros, el ministro se negó, dice W Radio, que contó los dos puntos de quiebre que llevaron a que el presidente finalmente se decidiera por la salida de Luis Carlos Reyes de la Dian, aunque tirándole un salvavidas en como ministro de Comercio.

El primero de estos fue en diciembre. En el bien recordado cónclave, Reyes señaló a Bonilla de entregar mermelada y aunque el tema no pasó a mayores, la respuesta del ministro fue un plan tortuga para relentizar una propuesta de litigios presentada por del director de la Dian con la que buscaban recaudar 10 billones de pesos. De hecho, añade W radio que “por los egos, este no fue el único proceso que no avanzó, sino varias estrategias que son claves para la reactivación económica”.

La rencilla entre ellos dos fue creciendo poco a poco, pero lo que determinó la salida de Reyes de la Dian —es decir el segundo punto de quiebre— fue el recaudo de impuestos que presentó esa entidad en abril. La caída del 10,3 % fue la estocada final para ‘Mr. Taxes’.

La victoria de esta lucha fue para Bonilla que ahora tendrá a Jairo Villabona en la Dian, “un hombre de sus entrañas”, dice la publicación de la emisora. El desafío ahora estará para él y Bonilla, pues necesitan recuperar el recaudo tributario que no se logró en la administración de Reyes, quien se despide con 21,5 billones en abril y 85 billones en lo que va del año, 10,2 % menos que en 2023.

Dice W Radio que la razón por la que el ya exdirector de la Dian no salió del Gobierno tiene que ver con que Reyes ha demostrado ser un gran defensor del Gobierno desde su cargo y esperan que lo continúe siendo ahora desde el Ministerio de Comercio.

Sin embargo, otro factor muy importante es la popularidad que ha tenido el economista en redes sociales. Su salida del Gobierno podría ser un búmeran que los golpearía, incluso, para las próximas elecciones, pues para algunos es hasta un posible candidato a la presidencia.

De hecho, su popularidad podría bajar porque desde el nuevo cargo no tendrá la misma exposición que tuvo durante los últimos 19 meses, en los que pasó no ser muy conocido a ser un persona famoso, al menos en redes sociales.

