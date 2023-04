María Alejandra Villamizar se destacaba como una de las ‘luces’ de análisis político más destacadas del programa y de la cadena radial, quien ha explicado que parte caminos con el programa por motivos personales.

Según ella, se dedicará a otras cosas distintas a la radio, y confesó que “sentía que necesitaba respirar tranquilamente por un rato”.

(Lea después: Los voy a extrañar”: periodista de ‘La Luciérnaga’ hizo oficial salida de Caracol Radio)

La periodista recordó que comenzó muy nerviosa cuando llegó al programa, pero fue acoplándose poco a poco: “Tomaba nota y decían que era muy ñoña porque traía resaltadores para saber el pedacito que me tocaba a mí”.

Incluso contó que hubo momentos en que se preguntó si había acertado al aceptar hacer parte del programa: “¿Cómo me metí en esta locura?”, dice que se preguntaba.

“Es triste porque tampoco me voy con ninguna molestia. No hay ningún hecho específico que me haya llevado a tomar la decisión que puede parecer drástica”, explicó, sobre su salida. “A veces mientras uno va creciendo en la vida va escogiendo los tiempos y necesitando priorizar cosas”, agregó.