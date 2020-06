En lo que ha sido la constante de este viernes, Claudia López volvió a mandar un mensaje al Gobierno Nacional para cuestionar la medida de reactivación económica.

la alcaldesa —desde su Twitter—, con un tono mucho más calmado del que acostumbra a usar, se dirigió al Ejecutivo para que desista de la idea de hacer “un viernes de COVID como el de hoy”.

Ante las imágenes de varios tumultos en algunos almacenes de la capital por la medida del día sin IVA, la mandataria dijo que formar aglomeraciones no es para nada sensato.

La alcaldesa atacó la medida y dijo que no tiene mucho sentido económico: “Distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje equivocado de cuidado y no tiene sentido epidemiológico”.