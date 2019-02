Cuando Guillermo Botero exponía sus argumentos y explicaba que considera que la norma es más “pedagógica que punitiva”, una de las empleadas del servicio entró a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con una bandeja de empanadas, contaron El Espectador y El Tiempo.

William Salamanca, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, fue uno de los primeros en disfrutar una de las empanadas, agregó el diario.

El curioso hecho naturalmente no es aislado al debate, teniendo en cuenta que la citación se hizo por la multa de 834.000 pesos que le impuso la Policía a un ciudadano por comprar el aperitivo a una vendedora ambulante. El objetivo del debate era evaluar las medidas sancionatorias implementadas en contra de los vendedores informales que ocupan el espacio público de las ciudades.

Sin embargo, pese a que la situación provocó risas en algunos asistentes al debate, según dijo El Espectador, para los representantes del uribismo fue una burla y un intento de caricaturizar el tema, reseñó El Tiempo.

Según el representante Liberal Harry González, citante al debate, “no se puede dejar pasar por alto el tema de la persecución a los vendedores ambulantes, quienes devengan su sustento diario de lo que trabajan en la calle. El código de convivencia y policía rige hace dos años y esto no estaba ocurriendo en Colombia” dijo.

Entre tanto, sobre el Código de Policía, estas fueron algunas de las intervenciones de los asistentes:

– “No estamos aplicando el Código de Policía como debería ser. La esencia de este debe ser preventivo y no represivo y sancionatorio” El 44 % de las sanciones terminan en multa y solo el 17 % en medidas correctivas. Si realmente queremos cambiar a Colombia el 80 % deberían ser medidas correctivas”, representante Harry González.

– “A los agentes de la Policía no se les puede poner a leer el Código de Policía y aplicarlo, debe existir una capacitación para su posterior aplicación”, representante Elbert Díaz.

– “Tenemos que trabajar aquí en reformar el Código de Policía para que las cosas queden claras y no a la interpretación de un agente”, representante ‘Marcos León Calarcá’.

– “El interés principal es la prevención, y el Congreso actuó correctamente al darle posibilidad sancionatoria”, ministro de Defensa, Guillermo Botero.

– “Tenemos como tarea apoyar a la Policía. Inspectores y alcaldes deben adelantar la revisión de la aplicación del Código de Policía. […] Cuando se establece una norma y comienza la implementación se requiere un proceso de adaptación”, ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Vea aquí parte del debate: