Tras la incautación de más de 500 botellas de licor, cocaína, marihuana, celulares y hasta electrodomésticos, que sujetos pretendían entrar a la cárcel La Picota a través de un camión que simulaba transportar víveres el pasado 27 de abril, sobre las 9:00 a. m., el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció, informando cómo encontraron estos elementos.

“Detectamos el camión en el primer filtro. Esta vez no ingresó a ninguno de los pabellones; estamos en proceso investigativo para determinar a dónde iba (…) Todavía no tenemos claridad para quién iba, no está claro que era para los extraditables”, contó el coronel en Blu Radio.