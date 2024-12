Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), se pronunció frente a las acusaciones realizadas por Sandra Ortiz, exfuncionaria del Gobierno, quien lanzó una serie de denuncias sobre las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A través de la red social X (antes conocida como Twitter), Sarabia publicó un mensaje en el que defendió su actuación como funcionaria pública y respondió directamente a las declaraciones de Ortiz.

Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar información. Mi ingreso al Dapre fue el 28 de febrero de 2024, y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la UNGRD e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero. He cumplido mi labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace se las imagina

Luego, en declaraciones a los medios de comunicación, Sarabia agregó que se trata de “una historia fantasiosa”.

“No tiene pruebas; es lo único que puedo manifestar. (…) El que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria. (…) Tal vez Sandra (Ortiz) no recuerda que yo no era la directora del Dapre, que el director era Carlos Ramón González, quien era su jefe, entonces yo respondo por la dirección desde el 28 de febrero y en esa época ya la opinión pública conocía las denuncias sobre la UNGRD”, añadió Sarabia.