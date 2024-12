Por: El Colombiano

Ante la juez Tercera de Garantías, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, aseguró que la directora del DAPRE, Laura Sarabia, conocía sobre las irregularidades en la adquisición de carrotanques para repartir agua en La Guajira.

“Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más”, dijo Ortiz.

Durante la apelación a la decisión de la juez de enviarla a prisión, la exfuncionaria aseguró que es víctima de un complot armado por una funcionaria muy cercana al presidente Petro y con mucho poder dentro del Gobierno.

“Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo el interior de Presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad porque ella me armó ese complot”, añadió Ortiz, al parecer refiriéndose a Laura Sarabia.

Reconoció que en la UNGRD sí hubo corrupción y que ninguno de los “verdaderos” implicados, hoy responde ante la justicia.

“Ahí hubo corrupción, pero hoy las personas que realmente están implicadas no están acá y nunca las van a mencionar porque ese era un negocio de ellos y otras personas y otros terceros”, añadió.

La exconsejera pidió una vez a la jueza dejarla defenderse en libertad y revocar la medida de aseguramiento en su contra. Aseguró que tema por su vida y la de sus hijas.

“Temo por mi vida y la de mi familia, a mí me hicieron un atentado, lo denuncié ante la Fiscalía, pero vaya mire el avance de esa investigación, no está en nada. Yo no tengo trabajo hace siete meses, soy una mujer trabajadora, no soy adinerada, vivo de mi salario, casi no tengo ni para pagar mi abogado, señora juez”, aseguró.

