Noticias Caracol evidenció que algunas personas llegaron en las primeras horas del día o incluso pasaron la noche para conseguir un turno.

“Estoy buscando tercero de primaria, llegué a la una de la mañana pero aún no me han atendido. Ayer estuve a las 3:00 p.m., pero no alcancé porque solo reparten 400 fichas”, afirmó un padre de familia al noticiero.

Otro ciudadano afirmó al mismo medio que en Ciudad Jardín solo hay dos colegios públicos y que estas instituciones no dan abasto para la cantidad de niños que hay en el municipio.

Ante este panorama, Diana Jiménez, directora de la Secretaría de Educación de Soacha, explicó al mismo medio que la entidad empezó con el proceso de inscripciones en septiembre del año pasado, pero las asignaciones se hicieron en noviembre.

La funcionaria aclaró que en ese lapso de tiempo, los padres debieron legalizar la matrícula porque el sistema operativo libera los cupos si no se cumplen con estas condiciones.

“Según la norma del Ministerio de Educación, los padres de familia tienen cinco días para legalizar los cupos. Se les informó por todos los medios, pero nunca lo hicieron. Ahora, probablemente, son los que están haciendo la fila en estos momentos”, comentó Jiménez a Noticias Caracol.

Por último, Jiménez afirmó que faltan 4200 cupos, pero garantizó que ningún niño se quedará sin estudiar este año.