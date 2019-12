green

Este caso se registró en el sector de El Salitre, en el occidente de la capital, a donde los ladrones llegaron desde la terminal aérea y asaltaron a los ciudadanos al frente de su unidad residencial, informó Noticias Caracol.

Las víctimas, recién llegadas al país después de un viaje de turismo, fueron sorprendidas cuando estaban desprevenidas y confiadas por haber llegado a su hogar, así se puede ver en el video del asalto difundido por el informativo.

Las imágenes muestran la velocidad y la violencia con la que los ladrones delinquen. En cuestión de segundos, los bandidos llegan en un vehículo particular, en un taxi y en motos, se acercan a la familia, incluso se meten a la recepción del conjunto residencial, forcejean con los asaltados y les quitan sus maletas.

El video publicado por el noticiero revela el desespero de las víctimas y su inútil esfuerzo por conservar sus pertenencias. Incluso, una mujer fue arrastrada varios metros por un ladrón mientras se aferraba a su equipaje.

El criminal, para librase de ella la golpeó fuertemente y la dejó tirada en la calle.

La mujer, que no fue identificada por el noticiero, contó cómo la agredieron: “Como hice un poco de resistencia, me tiraron al piso y me pegaron duro en la cabeza”.

De igual forma, la señora hizo un balance de lo que se llevaron en el hecho: “Teníamos pesos colombianos, dólares y pesos mexicanos; eso, con la ropa y los detalles que traíamos, suma aproximadamente 8’000.000 de pesos en pérdidas.

No es el único caso

Este tipo de robos están ocurriendo, por lo menos, 4 veces por semana, después de las 3:00 de la mañana, sostuvo Noticias Caracol.

De hecho, el informativo dijo que en la madrugada de este jueves otro atraco con estas características ocurrió en el norte de Bogotá. Según el medio, atracaron a dos personas a las que siguieron desde el aeropuerto y, al llegar a la calle 93 con carrera 18, les quitaron todo lo que llevaban.

Ese medio agregó que la Policía reportó la captura de uno de los ladrones, que resultó ser venezolano; los demás miembros de la banda también serían extranjeros.

Este asalto recuerda el caso que sucedió el pasado 18 de noviembre, cuando una pareja que también llagaba de México fue asaltada en la entrada de su casa, en el sector de Colina Campestre en el norte de Bogotá.

Este es el video del asalto, difundido por Noticias Caracol:

Pulzo