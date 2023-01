Un nuevo caso de hurto se registró en la ciudad hace algunas horas. En la tarde de ayer martes 24 de enero un joven, quien atendía un corresponsal bancario vio si vida pasar frente a sus ojos cuando un sujeto armado la amenazó con dispararle.

Se conoce que el delincuente llegó en una moto y con mucha seguridad y control sobre la situación empezó a ejecutar el hurto. A las víctimas no les quedó mas remedio que observar la situación en medio del pánico.

La trabajadora del lugar, llevó la peor parte, pues el ‘pillo’ se ensañó con él. Según versiones, le dijo que si presionaba el botón de alarma él no dudaría en dispararle.

Una cámara de seguridad captó el angustiante momento, en el que se evidencia que el hombre llega solo en su motocicleta, ingresa despacio y arremete contra el trabajador. Gracias al video, se puso establecer la vestimenta del hombre, quien portaba una camiseta del Deportes Tolima y un jean claro.

Lo más curioso de todo el caso, es que el ladrón saludó a sus víctimas para posteriormente cometer el acto delictivo. Sin embargo, se pudo conocer que su propósito no era robarlos a los dos, sino al establecimiento.

Según algunos medios locales el ladrón habría dicho: “deme toda la plata rápido. Todo o si no le doy un tiro. Todo, todo, todo, que acá estoy viendo, ¿oyó? yo sé cuánto tiene más o menos, ya sapearon cuánto tiene. No me vaya a mamar gallo, ¿oyó?”.