Diversas críticas y cuestionamientos ha desatado la propuesta que puso sobre la mesa el pasado sábado el presidente Gustavo Petro para que Ecopetrol explote gas y petróleo en territorio venezolano, en alianza con la empresa petrolera de ese país, PDVSA.

Incluso desde la bancada de Gobierno en el Congreso se criticó la iniciativa que dio a conocer el jefe de Estado el fin de semana durante su visita oficial al vecino país, en una rueda de prensa junto a Nicolás Maduro, propuesta que incluso contradice lo dicho por Petro en campaña.

El mandatario planteó junto a Maduro que su idea es que Ecopetrol se convierta en socio de PDVSA en la explotación de campos de gas y petróleo en el vecino país. “Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica a Venezuela y materias primas fósiles hacia Colombia”, planteó Petro.

El cuestionamiento desde la bancada de gobierno en el Capitolio lo hizo la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien señaló que la propuesta de Petro es incoherente, ya que aunque se opone a firmar más contratos de explotación petrolera en Colombia ahora propone hacer esa actividad en Venezuela.

“No entiendo. ¿En Colombia paramos la exploración de nuevos pozos en nombre del cambio climático, pero vamos a invertir en Venezuela para sacar petróleo? ¿Un tris incoherente, no? ”, planteó la representante verde por medio de su cuenta en X (antes Twitter).

Y esta polémica propuesta también despertó cuestionamientos desde otras bancadas como la de la oposición, dede donde la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático (CD), aseguró que en Colombia el presidente Petro “pretende prohibir la exploración de hidrocarburos en nombre de la transición energética, mientras negocia la importación de gas y petróleo con el dictador Maduro en Venezuela”.

Por su parte el representante Juan Espinal, vicepresidente segundo de la Cámara, también miembro del CD, señaló que la seguridad energética del país está en riesgo y el presidente “nos quieren llevar a la dependencia energética con otro país”.

Por su parte, el representante Óscar Villamizar, de esa misma colectividad, anunció que citará a debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que expliquen sobre esta eventual alianza con la petrolera PDVSA.

“No pueden mentirle al país diciendo que cuidan el medio ambiente y buscan sociedad con quienes mas comenten delitos ambientales, no pueden hacer sociedad para acabar la con nuestra seguridad energética ”, expuso el representante Villamizar.

Y es que precisamente Camacho y Roa respaldaron esta propuesta de explotar gas y petróleo en Venezuela, pese a que su discurso en territorio colombiano se ha enfocado en la necesidad de cerrar progresivamente la llave de la extracción petrolera.

Incluso se ha cuestionado que se trata de una propuesta que contradice lo dicho por Petro cuando era candidato a la Presidencia, ya que durante la contienda defendió que no contemplaba que el país acudiera al vecino país a hacer esta actividad extractiva.

Así lo dejó claro en junio de 2022 el entonces candidato presidencial del Pacto Histórico, previo a la segunda vuelta presidencial, en los micrófonos de la emisora Blu Radio, donde señaló que no se le pasaba por la cabeza pegarse de un tubo de petróleo venezolano.

“De que me conecte al tubo es mentira. Eso jamás lo propuse ni se me ocurriría porque lo que estoy pensando es una transición a energías limpias, no necesitamos pegarnos a ningún tubo de Venezuela”, dijo en los micrófonos del citado medio el ahora jefe de Estado.