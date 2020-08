green

Pero el juez de garantías que hoy ordenó la detención domiciliaria preventiva para el abogado Diego Cadena, por presuntamente haber ofrecido sobornos a testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionó duramente los argumentos de defensa del abogado y expresó, según Noticias Caracol, que resulta casi imposible creer en esas explicaciones.

“Sí se estaba realizando un pago. Y que resulta difícil de comprender y hasta atropella la racionalidad esa afirmación, que esos pagos correspondan a viáticos. Viáticos que, reitera el despacho, se direccionaron a una persona de la tercera edad y a una, entre comillas, prepago, sobre la que descansaba sorprendentemente la defensa de un aforado constitucional”, aseguró el administrador de justicia.

El juez también dijo que el argumento “atropella la inteligencia, pero de manera frontal”, y, de acuerdo con el noticiero, señaló que en todo su recorrido judicial “es la primera vez que ve un despliegue humanitario de este tipo”.

Tomado de Noticias Caracol

Otro que recogió estas declaraciones fue el diario El Tiempo, que dijo que el juez reprochó que con la experiencia que tiene el abogado Cadena haya recurrido a “una persona de la tercera edad, con escasa formación académica” y a una “prepaguito” para hacer labores de búsqueda de los testigos.

El juez también cuestionó el hecho de que en el proceso se diga que parte de los giros de dinero que se hicieron, y que habrían ido a parar a manos del exparamilitar Carlos Enrique Vélez; conocido con el alias de ‘Comandante Víctor’, eran para recargas de celulares dentro de una prisión, pues esa actividad está prohibida por las restricciones de las comunicaciones que tienen los internos.

Además, reseñó el diario, el togado advirtió que la defensa de los imputados no aclaró en qué se gastó el dinero presentado como pago de viáticos, mientras que personas como María Elena Vélez Ramírez, que recibió parte del dinero, aseguraron que la plata había sido destinada para gastos del hogar.

“Ese dinero no era para pagar viáticos, no era para pagar actos de investigación”, dijo el juez, y resaltó, según el medio, que hasta el momento no se haya hablado de la persona que presuntamente viajó por el país con esos viáticos haciendo la labor de investigación.

“¿Cuál es la persona que hizo esos actos de investigación? ¿Esos actos de desplazamiento? Ese es un fantasma en este proceso, porque ni la Fiscalía ni la defensa pudieron dar cuenta de quién es esa persona que se desplaza, que va a las cárceles a contactar a estas personas o a sus familias”, insistió el juez.

Contrario a lo que afirmó el juez, el abogado Cadena había dicho, dos semanas atrás, que los giros de dinero fueron de “300.000, 500.000 y 200.000 pesos para subsidiar unos viáticos”, y desmintió una hipótesis de la Fiscalía: que el monto de estos pagos sumaba cerca de 40 millones de pesos.

“Quiero hacer una claridad. No se dieron 40 millones de pesos. Eso es un eufemismo. Eso es lo que dice un testigo [aunque no especifica cuál]”, manifestó el abogado por medio de un audio de WhatsApp que reprodujo la periodista Vicky Dávila, en su programa en Semana.

Finalmente, Cadena dijo que las versiones sobre ese dinero son “una gran mentira” y que “la Fiscalía no tiene pruebas para acreditar que fueron 40 millones de pesos. Fueron alrededor de 7 millones de pesos, quizás un poquito más, pero todo quedó registrado en giros”.