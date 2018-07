La llamada la hizo el presidente Santos (el 10 de marzo de 2017) desde el conmutador de la Casa de Nariño, y una vez lo comunican con Prieto el jefe de Estado le pregunta: “Esta cosa del marido de la señora María Fernanda Valencia, ¿eso qué es? ¿Usted sabe algo de eso?”.

Prieto responde que sí sabe “algo de eso”, y le cuenta a Santos que en una reunión (en el hotel Casa Medina) a la que asistieron Juan Claudio Morales, Esteban Orlando Sardi, Consuelo Caldas, Eduardo Zambrano y Luis Bueno (representante de Odebrecht) “convinieron un aporte para la campaña, en especie. Eso fue en 2010. Yo llegué en abril a la campaña, pero yo no fui a esa reunión, porque ya se había surtido”.

“Sobre ese aporte, pues Odebrecht pagó los afiches. Sobre lo que convinieron en esa reunión”, reitera Prieto, y la comunicación se corta (por segunda vez).

Luego, en la reanudación de la llamada, Prieto le dice a Santos que se enteró de la reunión porque Consuelo, tesorera de la campaña, “asistió a ella”.

“Ella me dijo, palabras más palabras menos, porque es que eso fue hace tanto rato, que habían llegado a un acuerdo de una colaboración de Odebrecht… y que iba a colaborar en especie. Entonces, hubo un requerimiento de afiches, y pues como había esa instrucción de apoyo de Odebrecht pues le pagaron a estos señores”, dice Prieto.

Santos, un tanto intrigado, pregunta si esos afiches fueron “¿para la campaña de presidente, o para la campaña de partidos?”. “Para la campaña presidencial”, dice Prieto.

El artículo continúa abajo

El Presidente le pregunta, nuevamente, por las personas que estuvieron en esa reunión, y le pide más información sobre Eduardo Zambrano.

“Él es un señor que tiene una empresa de diseño de consultorías, que se llama consultorios unidos. A Eduardo lo conozco y reconozco porque fue vicepresidente del banco de Estado hace muchos años, cuando la crisis del 82. Y en esa reunión se acordó el apoyo de Odebrecht”.

“¿Y el que hizo los afiches fue el marido de esta vieja Valencia (María Fernanda)?”, pregunta Santos, a lo que Prieto responde que sí. El Presidente indaga, en la llamada, si esos aportes fueron reportados en las cuentas de la campaña.

“No. Eso no se reportó porque, obviamente, el acuerdo no fue ese. Ese es el problema. Porque, obviamente, cuando se sentaron todos tenían conocimiento de que era una empresa privada, y como tal no podía. Simplemente dijo ‘apoyo en especie o pago una cuenta’, y eso hizo”, contesta Prieto.