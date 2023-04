Este 24 de abril, Juan Guaidó informó que había llegado a Colombia a pie con el propósito de asistir a la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro, con la cual se busca reanudar los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolana.

Pese a su interés, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado para señalar que el líder opositor no está invitado a dicha reunión. De hecho, advirtió que no contará con su presencia, por lo que prácticamente le cerró la puerta en la cara.

Al ser consultado sobre ese tema, el canciller Álvaro Leyva, quien este lunes venció la moción de censura que convocó la Cámara de Representantes en su contra, fue tajante y aseguró que Guaidó corre riesgos por entrar de manera irregular al país.

“No se sabe dónde está Guaidó. La verdad es que no se sabe, obviamente no es que quiera participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo ha invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y, naturalmente, si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, afirmó Leyva.

Canciller Álvaro Leyva sobre presencia de Juan Guaidó en Colombia: “No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no conozco a Guaidó, Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes” pic.twitter.com/BveGUEzrrc — AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) April 24, 2023

Es clave remarcar que en dicha cumbre no se contempló la presencia de miembros del régimen de Nicolás Maduro, ni de la oposición.

Así las cosas, se espera que en las próximas horas el líder opositor y expresidente interino de Venezuela —figura eliminada en diciembre de 2022— se presente ante las autoridades o salga de Colombia de la misma manera en la que ingresó.