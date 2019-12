Desde que se conoció el nombramiento de Zapateiro, los familiares de Juan Fernando Quintero mostraron su malestar por esa decisión que tomó el Gobierno, ya que ellos le han pedido desde hace años al general que les cuente por qué el padre del futbolista desapareció en 1995, cuando se disponía a prestar el servicio militar en el cuartel en el que el ahora comandante del Ejército oficiaba como capitán de instrucción.

‘Juanfer’ habló al respecto a través de su cuenta de Twitter. En un primer momento, Quintero mostró respeto por el nuevo cargo que el presidente Iván Duque le dio al general Zapateiro, pero dejó claro que quiere aprovechar este momento para verse con él y esclarecer las dudas en torno a la desaparición de su padre.

“Espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto, y saber qué pasó (…) Tengo el derecho como hijo a saber qué pasó con mi padre y eso es lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales, y la ausencia de mi papá siempre está y lo siento a diario. Solo quiero saber qué paso…”, escribió en esa red social el jugador de River Plate.

Quintero concluyó su comunicación ‘pasándole el balón’ al general Zapateiro para que le dé una respuesta pronta a su petición. “Todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad”. Estos fueron los tuits que ‘Juanfer’ publicó al respecto:

Buenos días !! Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejo . Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención ..

— Juanfer Quintero (@juanferquinte10) December 30, 2019