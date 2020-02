green

La funcionaria aseguró que desde su entidad sí se vigila el funcionamiento de las cámaras que les toman multas a los conductores que incurran en alguna infracción de tránsito. Sin embargo, admite que no hay una plena articulación entre la Supertransporte y el Ministerio de Transporte para cumplir con las disposiciones recientes, puntualmente la de la Corte Constitucional sobre quién debe responder por el pago de dichas multas.

“Es el Gobierno Nacional, coordinado entre el Ministerio de Transporte y a partir de mayo será la Agencia de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte la que estará vigilando permanentemente estos sistemas”, explicó la superintendente Valderrama, y agregó que al ciudadano particular no se le está poniendo una carga adicional, sino que se está pensando en el interés general.

Seguido, Juan Diego Alvira le preguntó a la funcionaria:

“Usted nos habla de quejas de los ciudadanos, pero ustedes como Superintendencia tienen una misión que es la vigilancia e inspección y tienen que adelantar muchas revisiones de oficio, es decir, como autoridad competente tienen que hacerlo. ¿Hay alguna que se haya adelantado y haya identificado qué cámaras en las carreteras o vías del país no cumplen con el requisito que ha fijado la Corte Constitucional y la misma ley?”, preguntó el periodista de Noticias Caracol.

Ante esto, la superintendente le respondió que eso se ha venido realizando y que ya tienen 38 averiguaciones preliminares marchando y cada una va a su propia velocidad.

“Lo que pasa es que yo no me puedo pronunciar si no es formalmente (…) mal haría en manifestarme acá”, señaló Valderrama.

Enseguida, Juan Diego la interrumpió y le preguntó que entonces cuántas sanciones se han impuesto por los problemas que pueden tener las cámaras. A lo que la superintendente le dijo que a los investigados se les debe garantizar el debido proceso y si son culpables, puse serán sancionados.

“De acuerdo, hay que garantizarle el debido proceso al investigado, ni más faltaba. Pero también hay que garantizarles los derechos a los ciudadanos que están siendo aparentemente sancionados y multados de manera fraudulenta”, exaltó Alvira, con tono de reproche.

Seguido, le dijo a la funcionaria que cuánto tiempo se tardan en revisar las cámaras porque pasa el tiempo y nada.

“Yo le quiero explicar algo: estas disposiciones no son recientes, llevan ya varios años, históricamente esta entidad no había adelantado ninguna averiguación preliminar. Nosotros, en el último año hemos avanzado y llevamos 38 averiguaciones. Necesitamos poder concluir si el sistema está cumpliendo con los requisitos”, respondió la superintendente Valderrama.

Finalmente, Juan Diego terminó la entrevista despidiendo a la funcionaria, pero antes le recalcó su inconformismo con las explicaciones.

“Le agradecemos, superintendente, que nos acompañe y dé explicaciones, aunque le confieso una cosa: con el corazón en la mano queda uno con un sinsabor de que estamos en medio de quién en las calles, en las carreteras con estas famosas fotomultas”, sentenció el periodista.