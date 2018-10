El informe lo desarrolló Juan Diego Alvira desde el sector de El salitre, en el occidente de Bogotá, en donde cientos de familias venezolanas permanecen alojadas en improvisados cambuches.

Antes de empezar la transmisión en vivo, Alvira aclaró por qué estaba usando ese atuendo que lo hacía ver cómo un médico:

“Lo primero que nos dijeron las autoridades para poder estar aquí es que tenemos que usar estos guantes y este tapabocas, debido a la gran cantidad de enfermedades, virus y epidemias que hay aquí en donde nos encontramos…”, dijo.

Pese a esta precisión de Alvira, y la que hizo Noticias Caracol en su cuenta de Twitter, usuarios en redes sociales se fueron con toda contra el periodista por considerar, en su mayoría, que supuestamente se estaba “estigmatizando” y “discriminando” a la población que se encuentra allí.

"Aclaramos que @JuanDiegoAlvira acató recomendaciones de las autoridades instaladas en el Puesto de Mando Unificado del asentamiento de venezolanos al usar guantes y tapaboca, dadas las condiciones higiénico sanitarias de la zona". Vía @integracionbta https://t.co/aCtq3Myby1 pic.twitter.com/SzHku8F2wR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 3, 2018

El artículo continúa abajo

Para poner punto final a esta lluvia de críticas, ya que algunos usuarios hasta acudieron a los insultos y agravios para dar su opinión sobre el tema, la Secretaría Social de Bogotá también salió a aclarar lo sucedido con el presentador.

“Es importante aclarar que el periodista @JuanDiegoAlvira acató las recomendaciones de las autoridades instaladas en el Puesto de Mando Unificado del asentamiento de venezolanos al usar guantes y tapaboca, dadas las condiciones higiénico sanitarias de la zona”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.

Es importante aclarar que el periodista @JuanDiegoAlvira acató las recomendaciones de las autoridades instaladas en el Puesto de Mando Unificado del asentamiento de venezolanos al usar guantes y tapaboca, dadas las condiciones higiénico sanitarias de la zona — Secretaría Social (@integracionbta) 3 de octubre de 2018

Una de las que cuestionó fuertemente a Alvira fue la periodista Angélica Casallas, de Red Más Noticias, que dijo que ella también estuvo en esa zona haciendo un cubrimiento sobre el tema y que en ningún momento le tocó usar tanta protección como su colega.

Incluso, la joven periodista publicó una imagen en la que aparece sentada junto a varias personas mientras entrevista a una mujer que sostiene a un bebé en sus brazos, y que tampoco se protege de las supuesta epidemias.

“¿Será que estoy infectada de algo y no me he dado cuenta? O solamente se contagian los periodistas de Caracol… Yo hasta me senté con los venezolanos del campamento y sobreviví…”, escribió Casallas en tono sarcástico.

¿Será que estoy infectada de algo y no me he dado cuenta? O solamente se contagian los periodistas de Caracol… Yo hasta me senté con los venezolanos del campamento y sobreviví. Amigo venezolano, estoy con usted y lo abrazo. (Es hora de que @JuanDiegoAlvira deje el show). pic.twitter.com/wzfqwVOnRe — Angélica Casallas ☮️ (@AngelicAzulita) October 4, 2018

Debido a esta comparación que hizo la periodista varios usuarios volvieron a cuestionar el trabajo de Alvira, aunque también hubo quienes lo defendieron y retomaron el argumento que dio la Secretaría de Integración Social.

Estas son algunas de las reacciones al respecto:

Eso también lo pensé. La necesidad de protagonismo a veces nubla las ideas. O de pronto fue el afán de hacer la nota porque el noticiero se emitía en una hora. — Eduardo Arias (@Ariasvilla) 4 de octubre de 2018

Por favor.

Su “periodista” puede hacer la investigación hasta dentro de una armadura, pero transmitir la nota así…

Ni a quienes cubren información sobre el relleno Doña Juana los he visto así.

Para mí la imagen con ese atuendo es 100% innecesaria, insensible y hasta grotesca. — Clemencia Parada (@clemenciadedios) 4 de octubre de 2018

Personalmente creo que el reportaje fue muy bueno, al principio él dijo que las autoridades le habían obligado a usarlo. Cuál es el problema con que use tapabocas? — Daniela Idárraga (@DanielaIdrraga1) 4 de octubre de 2018