“Hombre alcalde, ¿por qué esa rumba? ¿por qué esa fiesta, por qué esa reunión sin las medidas de protección?”, así recibió el periodista al alcalde de Algeciras, en la emisión matutina de este martes de Noticias Caracol.

Aunque Libardo Pinto Liscano en todo momento se justificó y respondió que lo que hubo fue una reunión familiar, una ceremonia y una cena, en vez de una rumba y una fiesta, a Alvira no le convencían sus respuestas.

“No fue una rumba, fue una ceremonia. No hubo fiesta, contraté catering en un establecimiento comercial que cumple con los protocolos de bioseguridad en Campoalegre (pueblo colindante de Algeciras) y me reuní con mi familia, atendiendo todas las medidas sanitarias. No hubo trago, fue una boda, simplemente una ceremonia y una cena. Todo se hizo acorde con las medidas de bioseguridad”, dijo Pinto a ese informativo.