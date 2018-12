Si bien no se conoce cuál fue la declaración que sobre estos temas entregó Juan Carlos Montes ante los magistrados, pues esa información es reservada, el que sí habló a medios de comunicación fue el abogado de Gustavo Petro, Daniel Ernesto Prado, que tras la diligencia aseguró que ese video habría sido grabado en 2005, y no en 2009 como se ha dicho.

También, dijo, que quedó claro que el que grabó ese video fue Montes, y que lo habría hecho sin que Petro se percatara, informó el Canal 1.

“Se ha querido incriminar al señor Petro y a Montes en conductas delictivas que no existieron, y se acudió a la mentira en todo este episodio. Inclusive, se ha acudido a personas del bajo mundo que no han hecho aportes a ninguna campaña”, explicó el abogado, declaración que recoge el noticiero.

Prado también se refirió a que la Corte escuchará al senador Petro y al abogado Abelardo de la Espriella, que fue el que dijo que el dinero supuestamente provenía del narcotraficante alias el ‘Loco Barrera’.

“El señor de la Espriella tendrá que aclarar por qué le ha mentido a la justicia cuando no conocía las razones por las que se grabó el video. Es claro que el señor Petro no tenía idea de la existencia de la grabación”, señaló Prado, según ese medio.

Por este mismo caso ya rindió declaración el arquitecto Simón Vélez y la senadora Paloma Valencia, que explicó que a ella le entregaron el video poco antes del debate de Odebrecht y el fiscal Néstor Humberto Martínez, y que no pagó por ello.

“No tengo información sobre modo, tiempo o lugar de ocurrencia del video y no le he pagado a la persona que me lo entregó, ni he tenido ningún tipo de vínculo económico (…) me lo entregó porque cree que es una información importante que debe ser publicada y (que deben) conocer los colombianos”, dijo Valencia, según publicó W Radio el pasado 13 de diciembre.

Por ahora, la Corte citó a Petro para que entregue su versión el próximo 21 de enero.