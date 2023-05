Desesperado se encuentra un padre de familia en Bogotá con la desaparición de su hija, una joven de la Uniminuto que se perdió hace más de dos semanas en extrañas circunstancias. Su acudiente la ha buscado por todo lado en la ciudad, avisó a la Policía, pero extrañamente no sabe nada de la mujer, según se informó en Tropicana.

(Vea también: [Video] Joven de la Uniminuto se graduó y gesto con sus papás dejó a varios con ojo aguado)

Como Nicol Dayane Salazar fue identificada la joven desaparecida, que cuando se reportó que estaba perdida tenía 17 años el pasado 25 de abril; sin embargo, el 30 cumplió los 18. Su padre, William Salazar habló con la emisora y dio detalles de la manera en que su hija se extravió.

“Ella me dice que iba a una cita médica, luego a la Universidad y venía a la casa a almorzar. Desde ese momento, la llamo y el celular está apagado. Desde el centro educativo me informan que nunca fue a estudiar, las denuncias las puse, pero hasta el momento no me han dicho nada“, mencionó Salazar en la entrevista.

Además, su padre maneja una hipótesis de que estaría con su madre, quien durante varios años no vivió con ella y hace poco retomó la comunicación con su hija; sin embargo, no ha recibido noticias sobre eso.

“Ella es bailarina, toca instrumentos y estudia psicología en la universidad Uniminuto. Mi palpito me dice que ella está bien, también puede ser que esté con la mamá, pero yo con ella me he intentado comunicar, pero no tengo contacto hace muchos años”, expresó.

Lee También

Nicole Salazar mide 1,72, tiene cabello castaño, ojos cafés y el día que desapareció iba vestida con un jean azul, una blusa blanca, una chaqueta y un bolso café. Cualquier información, las personas que sepan algo se pueden comunicar al 3115857310 o con la cadena radial.