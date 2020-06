green

Y es que resulta un testimonio que no ha pasado inadvertido en tiempos en que la violencia de género parece estar disparada. Lo dicho por esta persona no solo demuestra coraje, sino también un gran sentimiento de empatía y solidaridad con una persona en necesidad; algo no muy fácil de encontrar en la actualidad.

Todo habría sucedido este mismo viernes entre Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, en Risaralda, hacia las 7 de la noche. El hombre dijo que una mujer se subió al bus donde iba y justo reparó en el carnet que ella llevaba en el pecho, percatándose de que se llamaba Lina.

Ví que la chica se iba a bajar en un sector no muy seguro por la hora, el cruce de Postobón y en ese mismo momento habían dos hombres al frente, uno de ellos tenía más o menos 35 años, el otro era más joven. El bus se detuvo un buen rato ya que varias personas se bajaban allí… — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

Esa misma mujer se bajó “en un sector no muy seguro”, donde se bajaron varias personas, prosigue el relato. Allí, él notó que había dos hombres que se hicieron señas para seguirla, y fue donde algo hizo la primera gran diferencia. Rendón dice que esta vez no pudo soslayar la situación, como dice que suele hacer y como quizá hacen muchas personas por desinterés o instinto de conservación.

Las personas que me conocen saben que odio los problemas y generalmente cuando veo que algo malo va a pasar mi ansiedad no me deja ni moverme, simplemente me hacía el de la vista gorda, pero hoy fue diferente, hoy toda la impotencia de ver noticias sobre mujeres… — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

“Hoy toda la imp0tencia de ver noticias sobre mujeres violadas, asesinadas, maltratadas, me dieron mucho valor para bajarme del bus, pagar sin esperar la devuelta y salir corriendo detrás de esos dos animales que iban a hacerle algo malo a Lina”, dice el joven, que también se identifica como estudiante de Ingeniería Agronómica.

La mujer se dirigía hacia un punto en que estaba el cómplice del hombre que la seguía, y justo antes de que llegara a ese punto, el relator dice que ya comenzaban a intimidarla y a él solo se le ocurrió gritar su nombre, el que había visto en el carnet. Ella, en aparente desespero, no dudó en atender el llamado de otro desconocido que parecía saber su nombre, por lo que ambos corrieron a encontrarse.

Mientras su amigo estaba más adelante ¡Casi al lado de un guadual! Realmente sabía lo que iba a pasar y claro, a estas horas y por las medidas del gobierno local, no había mucha gente… — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

Con sus ojos llorosos, piernas temblando y palida porque al parecer no sería un robo, solo podíamos respirar y pasarnos a plaza del sol a tomar algo mientras se calmaba, vivía cerca, me contaba que tiene dos hijos y con algunas lágrimas me dió las gracias mientras llamábamos… — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

A la policía. Parece ser que ya los tienen identificados… La acompañé parte del trayecto y le sugerí bajarse un poco más adelante. Parceritos, sí, casi me cago del susto pero estoy hasta la mierda de ver cómo algunos hombres son capaces de ser tan asquerosos con las mujeres… — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

Ella, cuenta él, estaba en shock y evidentemente nerviosa, por lo que fueron juntos a tomar algo y esperar después de llamar a la Policía. Las autoridades les habrían dicho que tienen identificados a los individuos, pero no se dieron más detalles al respecto.

Él también reconoce que pasó miedo, pero que le pudo más la indignación por la violencia que experimentan las mujeres recientemente, y sobre todo después de la violación de una niña en ese mismo departamento, presuntamente por parte de soldados.

Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de leer esto, juntos podemos frenar esta violencia que cada día cobra vidas, no podemos seguir siendo cómplices de la violencia, nunca más. Con un poco de valor y convicción podemos proteger más vidas. Gracias totales. 📢 — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

Es por eso que él dice que quiso contar todo lo que sucedió para invitar a otras personas a reaccionar y ayudar: “Juntos podemos frenar esta violencia que cada día cobra vidas. No podemos seguir siendo cómplices de la violencia nunca más. Con un poco de valor y convicción podemos proteger más vidas”, invitó.

Su relato se convirtió en viral y muchas personas valoraron su gesto y lo aplaudieron:

Sí, toca ejercer la ciudadanía como es. — Gustavo Rendón (@Soul_Engel) June 27, 2020

Gracias, gracias, gracias, en nombre de todas las mujeres. Llevo días de insomnio pensando en todo lo que nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando. — Mavy Catherine (@mcgutierrezc) June 27, 2020