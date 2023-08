El video de una joven estadounidense en TikTok, en el que dijo haber demandado a sus padres porque no le pidieron su consentimiento antes de nacer, se hizo bastante viral en esa red social, en la que despertó todo tipo de comentarios y debates.

La historia se conoció a través de una cuenta llamada @isatandstared, desde la que una mujer se identificó como “Kazz Theaz” y compartió con sus seguidores, durante varios minutos, los argumentos que la llevaron a tomar semejante decisión. La plataforma es utilizada para transmitir todo tipo de mensajes para los internautas.

“Ellos fueron responsables de mi concepción y mi madre, quien me crio, me dio a luz. Es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí. No sabía que tendría que crecer, encontrar trabajo para mantenerme y simplemente no consiento eso”, señaló la mujer oriunda de Estados Unidos.

Así que, a su juicio, el mayor error de sus padres además de traerla al mundo sin preguntarle, fue no haber hecho el más mínimo esfuerzo por ponerse en contacto con ella.

“Ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera, para ver si realmente yo quería estar aquí (…) Es como poco ético tener niños antes, pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”, explicó la joven.

Tras unos minutos, la joven confesó que todo se trató de un monólogo con el que buscó reflexionar acerca de la maternidad y la paternidad, un camino que ella considera, se transita en bastante soledad, especialmente por el gran desafío que supone la crianza.

La joven se convirtió en blanco de todo tipo de comentarios de usuarios en TikTok. Hubo quienes la llamaron “loca, desagradecida, desadaptada”, entre otros adjetivos. Mientras al mismo tiempo, propició un espacio de debate acerca de la responsabilidad de los padres y las madres con sus hijos.

Pero este no sería el primer polémico video que comparte la joven. Por el tipo de contenido que comparte en su cuenta, todo apunta a que a través de este tipo de historias quiere dar pie al debate y la conversación sobre temas de los que poco se hablan, como el que abordó recientemente.