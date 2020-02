Los tres criminales, según contó la joven a Caracol Radio, la intimidaron con un arma de fuego en una vía solitaria del suroccidente de Bogotá, en la noche de este miércoles, y se le llevaron sus pertenencias.

“De un taxi se bajaron 2 personas, un moreno con una pistola y otro señor con una gorra, me dijeron que les entregara todo. Me amenazaron con la pistola, me tocaron, me sacaron el celular, me raparon la maleta, me dijeron que me abriera y se subieron al taxi y arrancaron”, narró la víctima a la emisora.