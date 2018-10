El joven se identificó como Santiago Rico, y en entrevista con el Canal Capital contó que los hechos sucedieron dentro de un bus a la altura de la estación El Campín.

“A mi espalda, algo me estaba frotando, pero creí que era un bolso o un maletín pues por lo que estaba lleno el articulado. Volteé a mirar y era un tipo como de 40 o 45 años que me estaba tocando el glúteo”, explicó Rico.

El joven aseguró en el noticiero que una vez se percató del manoseo le reclamó airadamente al hombre: “En un principio me negaba las cosas, pero después dijo ‘que qué pena, que lo disculpara’”.

Pero lo que más indignó al joven fueron las burlas que recibió por parte de varias personas que iban en el bus, y hasta de los policías a los que buscó para interponer la denuncia.

“Cuatro tipos soltaron una carcajada, y otros solamente se hicieron los indiferentes con el tema. Hubo tres mujeres que me dijeron que denunciara, que no me quedara callado”, aseguró Rico.