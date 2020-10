green

El lamentable hecho se habría dado cuando el joven con síndrome de Down fue a su banco para reclamar un giro, pero tuvo problemas con las preguntas de seguridad requeridas, informó Caracol Radio.

Giovanni Parra, padre de Franco, contó a esa emisora que los funcionarios presionaron al joven para que les respondiera esas preguntas, pero que él se puso nervioso, situación que sumada a su condición, causó un momento de estrés.

“En el momento de ir a reclamar el giro en Bancolombia, la cajera que nos atendió nos dijo que él tenía que responder unas preguntas de seguridad. Yo le comenté que Franco no habla bien entonces que él tiene una ayuda gráfica, pero ella dijo que no, que necesitaba que el hablara y le contestara”, relató el hombre, en esa frecuencia radial.

Dice que a pesar de tratar de explicarle la situación una y otra vez a la cajera, esta se mostró reacia a los argumentos, razón por la que él solicitó hablar con la gerente del establecimiento bancario.

“Franco se quedó quieto y no pudo conversar. Yo pude hablar con la gerente, que se llama Diana, y ella dijo que no sabía cómo a Franco le entregaban una tarjeta o una cuenta si él no tenía el derecho”, añadió el hombre, en conversación con ese medio.

Después de los comentarios de la gerente del banco, el hombre solo atinó a señalarles el error que estaban cometiendo al presuntamente discriminar al joven por tener síndrome de Down.

“Yo le dije que lo estaba discriminando y vulnerando sus derechos; además, no le pagaron el giro, quedaban en que respondían al otro día, pero nunca lo hicieron”, apuntó Parra, en esa emisora.

El denunciante, finalmente dijo que unos días después recibió una comunicación del vicepresidente regional de esa entidad bancaria pidiendo disculpas por lo acontecido en la sucursal. Sin embargo, hizo un llamado general para que no se presenten más casos de discriminación sea en un banco o en otros lugares.

“Nos equivocamos; lo que pasó no representa la cultura ni los valores que promovemos en cada una de las personas que trabajan en nuestra organización. […] Nos comprometemos a reforzar todo lo que tengamos que hacer para que ni tú ni nadie vuelva a sentirse así”, reza la misiva del banco, dirigida al joven, que fue publicada en Twitter.

Este es un fragmento de la denuncia que el hombre hizo en Caracol Radio y la carta del banco al respecto de lo acontecido en Bogotá:

