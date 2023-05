Este 26 de mayo, Jenni Gómez, mamá de Michael Sebastián Valverde, contó cómo va la búsqueda de los responsables del asesinato de su hijo, un joven de 20 años a quien unos delincuentes le dispararon en medio de un robo, en la tarde del pasado martes 16 de mayo, cerca al centro comercial Salitre Plaza, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

“No nos han dicho nada, ayer llamó el secretario de Seguridad a mi hermano, dijo que están haciendo su trabajo, pero no nos dio avances de cómo va la investigación”, señaló la mujer en Noticias Caracol, y agregó que su hijo, el día en el que lo asesinaron, estaba cambiando una suma de dinero que no era mayor en una casa de cambio, y que, incluso, en su familia estaban confiados porque ya habían hecho la misma diligencia en ocasiones anteriores y nunca había pasado nada.

La mujer también señaló que estuvo en contacto con su hijo todo el tiempo, mientras él cambiaba el dinero. Y que los delincuentes ni siquiera le robaron el celular, únicamente el maletín. Asimismo, contó en el noticiero que después de lo sucedido, ahora planea irse del país por temas de seguridad.

“Ya no me siento segura en este país, yo salgo a la calle y en qué momento me cogen de la espalda y me jalan y me dan un tiro, esta ciudad está demasiado peligrosa y no veo que pase algo, que cojan a la gente, que pase algo o que el Distrito haga algo en cuestión de seguridad. Me siento demasiado insegura, yo ahora me voy y no sé si vaya a volver”, agregó.