“Había escuchado que la marcha era pública y no tenía ningún tinte político, por eso quise expresar un mensaje de no a la guerra, venga de donde venga. Pero me empezaron a gritar de todo, me tiraban cosas”, relató el joven a ese diario.

Después de este suceso, Alan Garzón, nombre con el que fue identificado el joven agredido, fue recriminado por varias personas que no estuvieron de acuerdo con el mensaje que tenía plasmado en su camiseta: “No a la guerra de Duque y Uribe”.

“Los que me agredieron no leyeron ni dejaron que les argumentara mis razones. Me pegaron, me dijeron guerrillero y terrorista. Creía que teníamos un poco más de libertad de pensamiento y de expresión. Había participado en otras marchas estudiantiles y es la primera vez que algo así me pasa”, señaló el adolescente a El Colombiano.

El joven abandonó la movilización a la altura del parque de San Antonio, en Medellín, con la ayuda de las autoridades y de otras personas que lo intentaron defender cuando recibió varios golpes en su rostro.