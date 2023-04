Era una mañana fría de enero, el calendario apenas marcaba 13 días de 2023 y Jesús Damián Bello Prada, un joven de apenas 18 años de edad, ya estaba listo para iniciar su día y semana laboral. Él era el encargado de los oficios varios en una mina de carbón, ubicada en la vereda Peñas de Cajón, en Sutatausa, Cundinamarca, y ese día le encargaron limpiar la banda de una tolva por donde circula el carbón.

Jesús Damián, o ‘Chucho’ como es conocido, se dispuso a realizar sus labores, se subió a la estructura y, con la ayuda de una delgada varilla, empezó a limpiar el barro que cubría la banda. Lo que parecía una tarea cualquiera, se convirtió en una tragedia, pues con el retiro del lodo, la banda empezó a tomar más fuerza y sin aviso, lo jaló tan fuerte de su brazo derecho que del tirón lo dejó suspendido sobre la tolva.

Así le contó al periódico LA VILLA, aliado de Pulzo, el joven de Sutatausa que hoy vive un verdadero drama debido a que el golpe le afectó toda su movilidad. Recuerda que quedó enredado y, sin aviso, fue jalado con tanta fuerza que quedó suspendido de su brazo derecho; en solo centésimas de segundo sufrió una grave lesión en su médula espinal.

Tras la emergencia, Jesús Damián fue auxiliado y trasladado al Hospital El Salvador de Ubaté.

“Me tomaron exámenes, me metieron a unas máquinas y me dijeron que había tenido un trauma severo raquimedular”, narró. En suma, el diagnóstico indicaba una grave lesión que comprometió la columna vertebral con varias fracturas , afectando sus funciones motoras y sensoriales.

Como era de esperarse, la mala noticia fue recibida como un baldado de agua fría. “Me dijeron que había perdido toda mi movilidad, que no me iba volver a caminar, un diagnóstico bastante fuerte, en ese momento lloré, me pasaron varias cosas por mi mente (…) yo siendo una persona que tiene un futuro por delante, cómo así que no iba a volver a caminar, hacer mis labores, ayudar a mi mamá”, expresó notablemente afectado Jesús Damián.