Alias el ‘Hombre de overol’ es considerado uno de los capos colombianos más peligrosos de los últimos años, tanto así que en su momento lo llegaron a comparar con Pablo Escobar.

De hecho, Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, acusó a este sujeto identificado como José Orlando Sánchez Cristancho de querer acabar con su familia; hecho que puso al ‘Hombre de overol’ en boca de las autoridades y las mafias.

Sánchez Cristancho regresó a Colombia el pasado 28 de abril, después de pagar una pena en Estados Unidos por narcotráfico, pues cabe recordar que fue extraditado a ese país en 2018, luego de haberse entregado a la Dea en el 2000, estar en prisión, y volver a delinquir en el territorio nacional.

‘Hombre de overol’ habla de sus negocios y la campaña de Ernesto Samper

Así pues, el ‘Hombre de overol’ volvió a Colombia deportado desde EE. UU. y habló con el periódico El Tiempo sobre los negocios que tenía y su aporte a la campaña del expresidente Ernesto Samper.

Sánchez Cristancho, tachado como uno de los líderes del cartel del norte del Valle, manifestó en el medio citado que su relación con los capos narcotraficantes, tanto de Colombia como de México, era de negocios, pues él era el encargado de conseguirles propiedades, carros de lujo, aviones y diamantes.

“Conocí a los Ochoa Vásquez, a Pablo Escobar, a Fernando Galeano, a ‘Kiko’ Galeano… Yo vivía en el mundo de ellos porque era quien traía de Estados Unidos los mejores automóviles. Desde un MR2 de la Toyota, que simulaba a un Ferrari, hasta la serie M de la BMW, Mercedes, camiones. Ellos eran mis mejores clientes y me compraban lujosos apartamentos, casas; además, yo tenía una fábrica de blindaje y les blindaba carros y casas”, precisó.

Asimismo, el capo confesó que aportó a la ‘narcocolecta’ que hizo Elizabeth Montoya de Sarria, ‘La monita retrechera’, para la campaña presidencial de Ernesto Samper.

“Mi recibo nunca apareció. No me acuerdo cuánto entregué, pero le compré a Santiago Medina (tesorero de Samper) un cuadro de un gran pintor. Ese fue el aporte que hice”, dijo el capo a El Tiempo.

Sánchez Cristancho dice si es más peligroso que Pablo Escobar

Orlando Sánchez es conocido por ser uno de los capos más peligrosos del país, al nivel de Pablo Escobar, por ejemplo; sin embargo, el sujeto recalcó que todo se trató de una confusión, puesto que si bien es el ‘Hombre de overol’, los líderes de las mafias no se referían exactamente a él.

Reveló una conversación que tuvo con Miguel Rodríguez Orejuela respecto al tema.

“El ‘Hombre del Overol’ sí soy yo. Por la inicial de mi nombre y en las empresas trabajábamos de overol. Pero usaron esa referencia para hablar de otro Orlando, no estaban hablando de mí…. Orlando Henao, que ya falleció”, indicó.

Y agregó: “Sí. Él lo dijo y es normal [Miguel Rodríguez Orejuela]. Él sabía que yo era su amigo, que no soy asesino y que no lo voy a matar o a su familia por lo que dijo. Luego me mandó a decir: ‘Perdón, mi hermanito. Me tocó tirarlo de cabeza porque están matando a la familia’”