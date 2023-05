En el marco de la reanudación del primer debate de la reforma a la salud en Colombia, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió a las inconformidades que, en su momento, algunos miembros del Gobierno entregaron sobre el documento.

Por la inconformidad hecha manifiesta por Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno Petro, sobre la reforma a la salud en Colombia, este salió del gabinete.

Al tiempo que Ocampo y la exministra de Agricultura, Cecilia López, también mostraron fuertes reparos al cambio propuesto para el sistema de salud.

En entrevista con El Tiempo, Ocampo reiteró cuál fue el debate sustancial sobre el que se centraron los entonces ministros de lo que veían era lo más lesivo de la reforma a la salud en Colombia.

“Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo”, agregó Ocampo a El Tiempo.