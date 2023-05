Una de las salidas más sorpresivas del gabinete presidencial fue el de José Antonio Ocampo, quien se desempeñaba como ministro de Hacienda. El economista representaba una gran tranquilidad para los mercados y su partida fue calificada por muchos como un craso error; sin embargo, no muchos piensan así y le sacaron los pecados que él habría cometido en la cartera.

(Vea también: Lamentos por Ocampo, dudas hacia Lizcano y más reacciones por el remezón ministerial)

Así lo describió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en diálogo con Caracol Radio enumeró los tres grandes errores que para él tuvo Ocampo en el Ministerio de Hacienda y que afectaron la economía del país.

Los tres pecados que cometió José Antonio Ocampo, según Germán Vargas Lleras

“Yo pienso que el doctor Ocampo es un pirómano. El primer gran pecado es que no intervino en la erradicación de los proyectos que se discuten esta semana, pues de ninguno jamás se calculó el costo y nunca se midió el impacto fiscal en la economía. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo tiene un costo de más de 1.000 billones de pesos y el exministro guardó silencio y se marchó”, manifestó.

Además, Vargas Lleras alertó por las implicaciones que dejó Ocampo en las finanzas del país: “El segundo son las altas tasas de interés, paró la demanda. Toda la actividad económica del país se afectó en todos los sectores. Es el peor año para la vivienda, el sector automotriz, la infraestructura y el comercio. Las tasas de interés del crédito de consumo pasaron del 21 % al 35,4 %. Ocampo frenó en seco la economía, pues pasamos de crecer del 7,5 % al 0 % y eso que no menciono la inflación, que no cede”.

También, el exvicepresidente le recriminó por el proyecto que Ocampo sacó adelante en el congreso, tendrá implicaciones graves dentro de varios años en el país.

“El último es un pecado que lo califico de cardinal. Ocampo se ufanó de sacar adelante la reforma tributaria y yo pienso que se radicó en el peor momento, totalmente innecesaria. El 2022 fue el año de mayor recaudo en Colombia y creo que esta reforma ocasionará una fiesta de corto plazo, ya que este año probablemente suba la tributación, pero no será así en los años siguientes. Va a tener un impacto en el crecimiento económico, los sectores están parando, hay caída de la inversión e incertidumbre”.

Lee También

Finalmente, Vargas Lleras sentenció al exministro y le dedicó todo un sermón de reproches: “Yo no lo podría absolver, se ufanó de muchos logros y marcha con el daño hecho. No tendrá que poner la cara cuando se le vengan tantos problemas, en mi concepto es un pecador no arrepentido. Queda en el purgatorio, pero va camino al infierno”.