Muchas personas aseguraron que, con su trino, Ospina estaba avalando el bloqueo de vías en la capital del Valle del Cauca; fenómeno que ha desatado pérdidas millonarias y hasta muertes en las carreteras del país.

Por esto, Ospina borró su mensaje inicial en esa plataforma y luego publicó otro texto en el que hacía referencia a lo que quería decir desde un arranque.

Sin embargo, muchos detractores del alcalde no creyeron en la aclaración y aprovecharon el error para atacarlo.

“No, señor alcalde. Esto no justifica lo demás. No se lave las manos. Renuncie por el bien de nuestra ciudad”, “Mejor cierra Twitter y renuncia a la alcaldía”, “Eso es un mensaje subliminal para su gente. Merece que sea encarcelado y judicializado”, fueron algunos de los comentarios que criticaban a Ospina por su trino inicial.

Este fue el trino que borró Ospina, y algunos mensajes en esa red social:

No señor alcalde, esto no justifica lo demás.

No se lave las manos.

Renuncié por el bien de nuestra ciudad. pic.twitter.com/TGiWO1BszB

— NANA (La negra )🙊🙊😘 (@Martha_LaNana) June 18, 2021