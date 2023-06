El espacio del Bulevar del río en la ciudad de Cali, contará con un código de vestuario y horario limitado, para tener control de la rumba en esta zona de la ciudad; debido a que el espacio cultural de música y baile del centro de Cali se trasladó a este sector.

Esto fue confirmado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aseguró que se pretende buscar garantías de seguridad para el público que asista.

“Un código de vestuario, de tal manera que no estén en el Bulevar del Río personas sin camisa, que no se ha apropiado con nuestro espacio público. No queremos que haya consumo irresponsable de sustancias y regulación a la contaminación del ruido”, explicó el Alcalde de Cali.