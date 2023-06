La actual cantidad de agentes de tránsito en Santiago de Cali es poca y se sumergirá en un escenario más crónico por una situación ligada a la irresponsabilidad.

Esta coyuntura generará que este aumento en la ausencia de uniformados en las vías de la capital vallecaucana impacte negativamente en los próximos días.

Agregando que se avecina un puente festivo en el que será necesaria la regulación tanto internamente en la ciudad, como en sus principales vías de entrada y de salida.

Luego de una revisión del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) correspondiente a las personas vinculadas al cuerpo de agentes de tránsito, la entidad identificó que 127 licencias de un total de 624 agentes no fueron refrendadas.

Esto tiene que ver con que el pasado 20 de junio terminó el plazo para renovar las licencias de conducción en la ciudad; tras los 18 meses que dio el Gobierno Nacional para esto.

Sin embargo, muchos caleños y caleñas no pudieron renovar sus licencias, incluyendo estos uniformados; por lo que se están realizando operativos en la ciudad para hacer control sobre este hecho.

“Altos funcionarios de la secretaria de Movilidad en Cali tienen las calles sin agentes de tránsito, serían más de 120 que no han podido salir por malas decisiones de quiénes manejan esa entidad en lo referente a las licencias de tránsito de este personal”, afirmó Roberto Ortiz, concejal de Cali, denunciando que la Secretaría de Movilidad no agilizó el proceso para la renovación de estas 127 licencias.

No obstante, estos agentes, según Ortiz, pueden ser transportados por otros guardas para poder llegar a los lugares de los retenes; “ningún agente de tránsito podrá prestar servicio en la calle si no cuenta con el documento actualizado, lo que es una equivocación porque para llegar al sitio de trabajo y regular el tráfico vehicular no se necesita licencia, solo buscar el medio de transporte adecuado”, agregó Ortiz.

El secretario de Movilidad, William Vallejo, sostuvo que los agentes involucrados en este inconveniente tuvieron la oportunidad durante estos 18 meses de renovarla directamente con un centro de reconocimiento de conductores, o con los sindicatos y grupos de agentes que facilitaron el agendamiento de citas.

Agregando que la Secretaría de Movilidad les dio un ultimátum hasta mañana miércoles 28 de junio para presentar este documento ante las autoridades, y así cumplir con sus labores como agentes de tránsito.

Al concretar esta gestión y presentar actualizada su licencia, se les devolverá sus vehículos oficiales para realizar operativos en la capital vallecaucana.

“Esto impacta la manera en la que se presta el servicio a la ciudadanía y la posición de la Secretaría de Movilidad es que deben refrendar ese documento lo más pronto posible”, expresó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Además, los agentes de tránsito, según Vallejo, deberán presentar las licencias de conducción de moto y de carro para poder cumplir con sus labores.

Vallejo liberó de culpas a su organismo, haciendo que estas recaigan sobre cada guarda. “Se toma la determinación de que esas personas no podrán conducir ningún tipo de vehículo adscrito a la Secretaría de Movilidad y que deberían abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo para los cuales no estuviesen autorizados en ese momento”, agregó el funcionario.

Vallejo detalló que, a manera de contingencia, la Secretaría de Movilidad viene desarrollando la planificación de los servicios buscando la manera de poder solucionar y que los agentes de tránsito puedan hacer presencia en las vías caleñas.

Una presunta intervención de los entes de control locales, nacionales, así como de la misma auditoría para realizar los organismos de la Alcaldía destinados para este fin, fue pronosticada por el funcionario.