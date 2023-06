Una nueva pelea ocurre en redes sociales entre la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, por la ampliación de la Avenida Cañasgordas, entre Cali y Jamundí.

Cabe resaltar que el pasado mes de mayo, Sánchez pidió celeridad en la realización de esta obra; a lo que la gobernadora del Valle le contestó bastante molesta, al asegurar que el congresista se había opuesto a esto hace algunos años.

Esta semana, Duvalier escribió en su cuenta de Twitter que, “hay una clase política que se ve mal con nuestros resultados. Esta vía es responsabilidad exclusiva de la Gobernación que lleva años en el poder, tienen varios congresistas y tienen poco para contar, por eso su mayor interés es no colaborar y poner en duda nuestra gestión”.

Además, explicó que el proyecto ya tiene estudios y diseños en la fase 3 y que, por eso, le había solicitado información técnica a la Gobernación para avanzar. “Nos pidió más tiempo y seguimos a la espera”, añadió.

Con @DNP_Colombia y @MinTransporteCo avanzamos en la parte técnica de la ampliación de la Av Cañasgordas. El componente financiero es posterior, ningún proyecto específico o general -como es este caso- del PND tiene aún recursos. El presupuesto del 2024 se discute el siguiente… pic.twitter.com/kU36WUD9Xx — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) June 22, 2023

Frente a esto, la gobernadora no se quedó callada y cuestionó duramente a Sánchez, diciéndole que “usted condenó a Cali y Jamundí a cinco años de trancones ¿y ahora viene de salvador? En 2018, con dólar a $ 3.282, usted radicalizó la gente, cerró puertas al diálogo y acabó con la obra. ¿En 2023 con dólar a $ 4.200 y una obra 30 % más cara viene a pedirla?”.

Roldán recalcó que, en el 2018, la ampliación de este importante corredor vial estaba lista y con el dinero asignado, presentando un avance muy importante para la movilidad del sur de la ciudad. Sin embargo, una protesta impulsada por Duvalier habría llevado a la cancelación de este proyecto.

La ampliación de la Avenida Cañasgordas, que conecta a Cali con Jamundí; es uno de los proyectos del departamento que entró en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.

“Miren la incoherencia: Ahora el Representante pregunta por el estado de la obra y nos pide los estudios. A ver si entendí, entonces ¿la persona que tumbó la obra hace cinco años viene a pedir los estudios de lo que él mismo arruinó?”, escribió Clara Luz Roldán.

La mandataria departamental no se quedó ahí, sino que acusó al representante a la Cámara de impedir un acuerdo con la comunidad en el 2018. “El problema hace cinco años no fue la valorización, fue que usted con su capacidad oratoria radicalizó a la gente y no nos dejó espacio al diálogo”.

Rep. @DuvalierSanchez, Hoy, junio de 2023, la ampliación de la Av. Cañasgordas que usted tumbó estaría lista y un 30% más barata. Pero sabe ¿cuánto le han costado a los caleños los trancones? Según Fenalco los caleños pierden en promedio 87 horas al año en los trancones, lo… pic.twitter.com/JVYpNCkfCZ — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) June 26, 2023

“A mí en lo personal me parece mezquino que gasten energía buscando desinformar e impedir la obra. Si la ampliación no se hace no pierdo yo, esto no es un triunfo personal, a mí me eligieron para que al Valle le vaya bien”, contestó Duvalier a estos señalamientos.

Finalmente, la Gobernadora fue enfática y le dijo que “Cuando usted estaba estudiando el bachillerato, yo ya estaba construyendo las obras de los World Games de Cali, en mis manos han estado unas 1.000 obras y todas las he ejecutado. Me alegra que esté aprendiendo y se dé cuenta que no es soplar y hacer botellas como para destruirlas. Por cierto, deje de decir que las obras del PND son gestión suya; muchas se vienen gestionando desde hace años, el mundo no comenzó cuando usted fue Representante”.