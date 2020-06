green

Así lo expresó tan solo horas antes de que la iniciativa ganara 77 votos a 0 en el último debate en plenaria, este jueves 18 de junio, decidió que celebró el presidente Iván Duque en una intervención en vivo.

“Con que tengan cadena perpetua no van a disminuir el número de violaciones a niños o de homicidios. Hay que atacar es la causa de esto. En este momento una pena para violadores es de 60 años, eso es lo mismo que una cadena perpetua. Y eso no ha cambiado nada. Han aumentado las penas y la gente sigue en lo mismo, entonces claramente no es la solución”, le dijo Johana a Pulzo en un en vivo (minuto 18:05) en el que habló de su libro ‘Historias privadas de la libertad’ y el Festival nacional de teatro carcelario de este año.

“Pienso que deberíamos llegar a la causa de esto. La mayoría de estas violaciones y homicidios, desafortunadamente, pasan en la familia, en el entorno familiar. Es un mismo familiar el que viola a este niño. Entonces yo creo que es desde ahí donde toca empezar a solucionar, no ya cuando ha pasado, más bien evitarlo”, finalizó Bahamón sobre la cadena perpetua que algunos, como el senador Gustavo Bolívar, consideran una estrategia populista “ante tanto escándalo de narcos”.

Aparte del tema de la cadena perpetua, Johana también le contó a Pulzo que habrá un segundo libro con más historias de presos de Colombia y que este primero ya está listo para ser llevado a la pantalla chica, aunque no está segura de si ella se animará a participar en el proyecto como actriz.