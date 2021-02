Posteriormente, Cifuentes dijo que las sanciones que imponga la JEP estarán basadas en la Constitución y no en la influencia que el Gobierno quiera aplicar sobre ellos.

“Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho”, añadió Cifuentes, en esa red social.

Los comentarios de Cifuentes se dan un día después de que Duque les restara importancia a las imputaciones de la JEP contra varios exmiembros de las Farc.

“Hemos visto recientemente imputaciones que algunos llaman valientes, pero son imputaciones necesarias. Lo que es valiente es la sanción proporcional y efectiva, la que esperamos todos los colombianos”, manifestó Duque, durante la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

Este es el trino de Cifuentes contra Duque:

No es competencia del presidente @IvanDuque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho.

— Eduardo Cifuentes Mu (@EcifuentesMu) February 7, 2021