A Francia Márquez le han llovido críticas por llenar de elogios al sistema de salud cubano y negarse a reconocer que en ese país existe un régimen. La vicepresidenta salió con estas declaraciones en la entrevista que le concedió a Revista Semana.

Además, la caucana ha dicho que Colombia debe emular lo que hace esa nación con la salud, justo cuando se está debatiendo la reforma que impulsa Carolina Corcho y que incluso ha causado remezón en el Gobierno.

“Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, dijo Márquez en su momento.

También, la vicepresidenta fue muy cuestionada por la opinión que dio sobre el régimen que existe en Cuba, el cual no reconoció como tal: “¿Pero por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas. Envía médicos. ¿Eso no es de admirar?”.

Jaime Bayly se puso furioso con Francia Márquez

Al respecto, Jaime Bayly, periodista peruano y uno de los opositores del Gobierno de Petro, se explayó en críticas durante su programa de TV contra Márquez por su controvertida opinión: “Es increíble que sea tan ignorante y tan sinvergüenza, decir que en Cuba no hay una dictadura y que en Cuba todo lo malo que ha ocurrido es por culpa de Estados Unidos. Esta señora es muy ignorante y es una abierta desembozada simpatizante del comunismo”.

Finalmente, el comunicador no tuvo piedad contra la mujer y se mostró sorprendido por sus declaraciones: “Es una dictadura política, económica , moral, de toda índole y está en pie y sobrevive a mano de hierro hace 64 años y es un fracaso absoluto, todos los jóvenes cubanos se van. Esta señora defiende el modelo cubano y es vicepresidenta de Colombia y tiene la ignorancia y la desfachatez de decir que en Colombia ha habido peores dictaduras”.