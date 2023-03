Gran revuelo se ha desatado con el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional con la Ley de Sometimiento, que busca un acuerdo con grupos criminales para erradicar la violencia del país. Una de las voces que más ha expresado reparos con la iniciativa es la del fiscal general Francisco Barbosa, que es clave para que la propuesta tenga éxito. El jefe del ente acusador habló con Caracol Radio y destapó algunos problemas que le ve al documento.

(Vea también: Minjusticia, a criminales por nueva ley: “La toman o fuerza pública actuará con todo”)

En primer lugar, Barbosa explicó que hay similitudes con el proceso de paz que se hizo con las Farc y aseguró que el proyecto busca beneficiar a delincuentes que han cometido atrocidades de lesa humanidad.

“Yo no voy a adornar las palabras, el proyecto tiene incoherencias. Por ejemplo, que se beneficien personas con principio de oportunidad que han cometido delitos como concierto para delinquir agravado es una especie de indulto”, comentó en la emisora.

Incluso, enumeró los delitos que les podrían ser exonerados a los delincuentes que se acojan a este artículo: “El principio de oportunidad dice que están sacando a aquellos que han cometido genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, tráfico de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, homicidio, terrorismo, secuestro, extorsión, testaferrato, enriquecimiento ilicito, lavado de activos y hay exactamente 217 conductas penales que entran por ese boquete. A usted no le pueden disfrazar un proyecto de sometimiento con un proceso de paz. Hay un indulto disfrazado”.

Lee También

Además, reprochó las intenciones de la administración Petro y recordó que él no es un funcionario más del gabinete y pidió que le hablen con la verdad a Colombia: “Yo no voy a servir de notario para hacer la tarea. No es que el fiscal general quiera salir cada dos días a hablar en los medios de comunicación, pero la Fiscalía no es subalterna de la rama ejecutiva. Yo le digo al Gobierno que saque un solo artículo y que diga ‘queremos sacar a todos los narcotraficantes y terroristas”, acá hay que jugarle claro al país”.