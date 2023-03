Cristiano Ronaldo tiene 38 años y con esa edad, aunque quisiera, ya no podría prestar el servicio militar. Lo que sí hizo posible la unidad de reclutamiento del Ejército colombiano fue poner la imagen de ‘El Bicho’ en la libreta militar de uno de los jóvenes que pagó por ella.

“Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez”, denunció en sus redes sociales un joven identificado como Diego Godoy.

En el documento, de expedición obligatoria para la mayoría de jóvenes mayores de 18 años en el país, se observa la foto de ‘CR7’ en su mejor momento: cuando jugaba en el Real Madrid, conjunto con el que consiguió cuatro Ligas de Campeones y tres Mundiales de clubes.

Godoy relató que en diciembre de 2022 se acercó a la unidad de reclutamiento para tramitar su libreta con el descuento. Aseguró que entregó todos los documentos reglamentarios y que después de tres meses pudo recolectar todo el dinero para pagar.

“La libreta es digital, ni siquiera es física porque cobraban un monto adicional. Cuando fui a descargarla me encontré que pusieron una foto de Cristiano Ronaldo. Esto me dio mucho malgenio. Llamé al distrito y el soldado me aseguró que esto lo hice yo porque el usuario hace el registro, yo lo hice, pero nunca subí esa foto”, detalló Godoy.

La solución inicial del distrito 55 para el joven es que debía volver a enviar las fotos y dirigirse presencialmente a la sede. El joven había pagado 1.6 millones por su documento.

“Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes, porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, detalló Godoy en la noche de este miércoles.