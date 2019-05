De acuerdo con un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Márquez envió un escrito a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en la que informó que no asistiría a la diligencia que tenía ante el tribunal este jueves, por “nuevas y muy graves agresiones físicas” que habría sufrido.

Así mismo, según el documento, Márquez aseguró que recibió amenazas de muerte que también se extendieron contra “distintos integrantes del grupo familiar” de él.

Ante este incumplimiento, la JEP determinó que en un plazo máximo de 3 días, el exguerrillero debe presentar argumentos y evidencia probatoria que dé cuenta de las supuestas intimidaciones de las que él y su familia han sido víctimas.

No obstante, el tribunal de paz no específica qué pasará si Márquez no presenta dichas pruebas.

Esta es la segunda vez que el exjefe de las Farc no asiste a contar su versión sobre los secuestros que cometió cuando estaba en la entonces guerrilla. El primer incumplimiento lo hizo el 14 de marzo.