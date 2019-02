El artista fue conocido en los años 50 también por actuar y bailar. Era conocido como ‘El ángel de España’ por protagonista una película argentina que llevaba ese nombre, y acostumbraba a cantar temas de flamenco.

Uno de los primeros en resaltar el parecido fue el actor Santiago Alarcón, y a partir de ahí muchos empezaron a buscarlo para confirmar la similitud y descartar una posible noticia falsa. Estos son algunos de los comentarios:

Ahora entiendo lo de la Guitarra No es montaje y no es Duque. Es el cantante Pedrito Rico. ¡La reencarnación existe! pic.twitter.com/BX9Ep0k0dw

@Pelicolombianas No me joda. El parecido con el Señor Duque es aterrador . Pero el titere no tiene el quiebre de voz flamenca del Pedrito Rico https://t.co/c9r85mRszP pic.twitter.com/ErTQMAb7S0

— Boris R. Celis (@barochacdl1975) February 25, 2019