La polémica comenzó cuando Gustavo Petro señaló a Iván Duque de haberle pedido a Estados Unidos de incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo.

En consecuencia, Duque no se quedó callado y respondió diciendo que el régimen cubano patrocinó el terrorismo del M-19, las Farc y el Eln. Además, agregó que Petro se presenta como “defensor de la vida”, cuando en realidad es “servil ante la opresión y la barbarie de los Castro”.

Y dijo que Petro hace parte de un grupo de “idiotas útiles” del régimen cubano y del “hambre” que esa dictadura le ha llevado a su propio pueblo.

Fue así como Petro se defendió con un argumento bastante particular al asegurar que la dictadura cubana les dio comida y salud a los niños.

Y añadió que Iván Duque “bombardeó” campamentos de grupos armados ilegales en los que había menores de edad.

Frente a semejante acusación, Duque volvió a contestar, pero devolviendo el ataque.

El expresidente fue extenso en su réplica contra el actual mandatario de los colombianos y su defensa por el régimen comunista impuesto en Cuba por la dictadura castrista.

Inicialmente, dio a entender que el que andaba armado cometiendo crímenes era Gustavo Petro y no él, recordando así el pasado del líder del Pacto Histórico por el M-19.

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, indicó.

Y dijo que Colombia también es víctima de la dictadura cubana gracias a las prácticas de grupos armados auspiciadas por ese régimen.

“Muchos de esos crímenes, como los del Eln o los de las Farc, que siguen en la impunidad, los justificaron los Castro exportando su tal ‘revolución’ de hambre y opresión que detonó en países como Colombia, el reclutamiento de menores, y el abuso y violación de muchos de ellos por parte de sus ‘comandantes’”.

Y atacó directamente a la dictadura cubana por oprimir a su propia población: “El comunismo es un modelo fallido por su barbarie, su destrucción de libertades, su destrucción de instituciones y su destrucción de la iniciativa privada, aunque sigan existiendo voces embriagadas y alucinadas que pierdan la noción de la realidad para validar, con la evidencia, el fracaso de ese modelo”.

Finalmente, explicó el daño que hace ese tipo de regímenes: “La humanidad ha rechazado ese sistema que en su nombre mató niños, adultos, ancianos, mujeres, etc. El comunismo no es progresismo, es POBRECISMO para la sociedad”.

