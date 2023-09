Según un informe del periódico El Tiempo, en Estados Unidos se entregó un piloto colombiano, que era buscado por las autoridades de ese país, y quien aceptó cargos por narcotráfico.

Se trata de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, vinculado a la firma Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), quien estaba siendo investigado por la DEA y el FBI por el cargamento de cocaína que fue incautado en mayo de 2021 dentro de una avioneta que salió de Guaymaral (Bogotá) y aterrizó en el aeropuerto de Providencia.

Tal y como reseñó el medio citado, Restrepo Osorio viajó a la Florida el 8 de junio y está recluido en una cárcel, a la espera que se defina su situación judicial en una audiencia que se llevará a cabo el próximo mes.

Qué tiene que ver la campaña de Petro con el narcopiloto en EE. UU.

El Tiempo estableció que en el Consejo Nacional Electoral incluyeron a la empresa Sadi SAS entre las indagaciones que se adelantan sobre las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El periódico detalló que en la auditoría que le hicieron a campaña presidencial en primera vuelta, aparece una cuenta por cobrar de 2.770 millones de pesos a nombre de Sadi SAS, firma que está relacionada directamente con Carlos Restrepo.

Por su parte, desde la empresa Sadi SAS le informaron al medio citado que no han recibido llamadas por parte del CNE y que no sabían que Restrepo se había entregado en Estados Unidos. Incluso, cuenta el rotativo, que no tienen claro si el piloto aún figura como accionista.

Finalmente, el abogado Germán Palacio, apoderado de Ricardo Roa –en ese entonces gerente de la campaña presidencial–, mencionó al diario citado que las cuentas están claras y limpias, y que la contratación de la empresa Sadi SAS se debió a que fue la propuesta más económica.