green

“Yo no me arrepiento para nada de haberme opuesto a esa trampa judicial”, subrayó Cepeda en entrevista con ‘Juanpis González’. “Yo creo que ahí hubo una trampa judicial para dañar gravemente el proceso de paz, agregó.

Eso sí, sabe que la traición de Seuxis Paucias Hernández, nombre de pila de ‘Santrich’, podría impactar en su credibilidad, pero lo acepta: “Cuando hay que asumir los costos políticos de una posición, hay que asumirlos, en eso no me arrepiento”, dijo.

“Lo que sí me pareció muy malo y reprochable, y de ninguna manera aceptable, es que ‘Santrich’ se hubiera evadido después de haber hecho semejante esfuerzo, porque le dio un golpe a la paz muy fuerte”, deploró el congresista a continuación.

El personaje del humorista Alejandro Riaño también le preguntó si no ha vuelto a hablar con el de nuevo prófugo y líder de un grupo residual de las Farc. Cepeda lo negó, y aprovechó para enviar un dardo: “Si yo me pusiera en esas, ¿Nicacio no me estaría… en este momento?”, preguntó, refiriéndose a las chuzadas de las que se dice que habría sido objeto y de las que señalaron al excomandante del Ejército como supuesto responsable.

“Yo respeto la ley”, concluyó.

Esta es la entrevista de Cepeda con ‘González’. Al principio hay una primera referencia a ‘Santrich’, pero luego hizo una referencia más amplia al respecto hacia el minuto 31:15.