Ese medio de comunicación tuvo acceso a dos informes de inteligencia militar en los que se mencionaba que en la zona donde se iba a atacar a alias ‘Gildardo Cucho’ había menores reclutados por el grupo de disidencias de las Farc liderado por él. Esos documentos fueron claves para que los responsables de la operación tomaran la decisión de bombardear la zona, en el departamento del Caquetá.

“En los dos informes los hombres de inteligencia que durante más de dos años siguieron a ‘Gildardo Cucho’ señalaban que ante la precariedad de combatientes ese grupo estaría reclutando a menores de edad y enfatizaban que especialmente estarían ubicando resguardos indígenas del sur del país para buscar combatientes, a pesar de la protección que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) da a los menores”, aseguró El Tiempo.

En el bombardeo a ‘Gildardo Cucho’ murieron 17 personas, entre ellas 8 niños. Esta última situación fue la que lo costó el puesto al exministro de Defensa Guillermo Botero.

El presidente Iván Duque habló sobre esa polémica operación militar en una entrevista que le concedió este fin de semana a Blu Radio. El periodista de esa emisora Ricardo Ospina le preguntó al mandatario que si hubiera sabido que en ese campamento había menores de edad, lo hubiera autorizado. Y aunque no contestó puntualmente con un sí o un no, replicó:

“Yo me he hecho esa pregunta porque esa información nunca se tuvo y yo creo que los comandantes han sido claros. En esas operaciones la primera opción nunca es el bombardeo. ‘Gildardo, el cucho’ era un criminal peligroso que siempre se movía con gente armada y las posibilidades de enfrentarlo en tierra era muy complicado porque se podían perder vidas de soldados”.

En el diálogo con la emisora se enfocó en señalar que el reclutamiento de menores lo “conmueve, estremece y golpea”, dijo que ha tenido “muchas reflexiones a partir de esta situación”, y apuntó:

“A mí esto me ha dolido. Y que el reclutamiento siga siendo una práctica de los criminales no solamente me duele y no solamente lo expreso frente a esas familias sino a todas las que han sido víctimas de ese delito”.