Las palabras pasaron desapercibidas el pasado jueves cuando el Jefe de Estado habló en el encuentro de los dirigentes del Suroeste Antioqueño. Sin embargo, no lo hizo con un tono amable sino que le sonó como un ‘vainazo’.

Al final de un extenso discurso, el presidente Iván Duque señaló:

“Este país no merece vanidades en el ejercicio de la Presidencia. La única cosa que deseo… yo no deseo premios, la Presidencia no es para buscar premios; yo lo que deseo es el afecto del pueblo colombiano y lo que espero, queridos amigos, es que en estos cuatro años me sigan recibiendo con este afecto en el encuentro de dirigentes del suroeste”.

Sin duda, el mensaje tiene un destinatario claro y es una referencia al Premio Nobel de la Paz que obtuvo Santos en el 2016.

Lo curioso es que, hasta ahora, Duque no había hecho ninguna mención al expresidente o a su gestión en los primeros 71 días de Gobierno.

Precisamente, sobre el tema, los periodistas de LA FM criticaron el hecho, pues señalaron que no es bueno que el Presidente entre en esa tónica y que “no le conviene a él porque lo que el país está esperando es que marque el camino hacia dónde va a llevar el país”, indicó William Calderón.

“Qué pereza otra vez”, agregó Luis Carlos Vélez, director del noticiero de la emisora, y Calderón puntualizó:

“Sí, ya vivimos eso [con Santos y Uribe]; no lo merece el país, y no es el camino correcto. Además, porque si ha tenido algo el expresidente Santos es cumplir su palabra y no se ha metido en temas de política, no criticar a su sucesor y dejar que trabaje. No ha habido una sola palabra ni de critica ni de alabanza, como para que el presidente Duque vaya a entrar en esto”.

