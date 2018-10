Lo que dice el joven, para cuyas declaraciones la emisora obtuvo un permiso escrito de su padre, se suman a la denuncia de Patricia Osorio, que contó la víspera en esa misma emisora que su hijo, David Osorio Osorio, se suicidó porque no soportó la depresión que le provocaron los abusos sexuales a los que, según ella, fue sometido por varios curas del colegio San Viator.

Hoy este alumno, que declaró abiertamente su condición sexual en la parte final de la entrevista con la emisora, está en grado once y dice que le va “bastante bien, sus notas son normales y actualmente tiene una beca completa en el colegio. Después de esas preliminares, reveló su caso.

“Yo llevaba una relación bastante cercana con el padre. Él estaba muy pendiente de mí y me ayudaba en varias cosas debido a que la principal persona que me ayudó a sacar la beca fue él. Mi hermano [menor] también es becado, y pues eso también fue otro gran favor que él nos concedió a mi familia y a mí, porque se supone que una familia no puede tener dos becas”, contó el joven a la frecuencia.

“En el momento en que él me dio esas becas, todo iba normal. Él siempre se mostraba muy cariñoso conmigo, muy amable. Siempre era un abrazo muy apretado o un abrazo de mucho tiempo. De resto no más”, añade en su relato. “Y un día me dijo que por qué yo no había vuelto a la oficina después de yo tener la beca. Y pues cuando yo voy a la oficina, él me sienta en un sofá que tiene en la oficina de él, me pregunta que cómo voy, que cómo van las cosas después de la beca, y después de eso, lo que él hace es como alzarme y ponerme en sus piernas. Y yo quedé como… Me siento incómodo. Ya después lo que él hace es besarme”.

“Entonces, yo lo que hago es… quedo en shock completamente y me quito, y le digo: ‘Ya me tengo que ir’. Y me voy”, agrega.

En la emisora le preguntaron al joven si nunca le pasó por la mente, durante esos abrazos largos, que las becas de él y de su hermanito podrían depender del cariño del sacerdote. El muchacho respondió: “Sí, lo sentí”.

El estudiante relata también que después de eso, habló con una abogada y le contó su historia. “Pero la abogada no tenía la preparación suficiente y me dice que debo volver a grabarlo. Yo vuelvo a grabarlo con mi celular… Pero de un momento a otro yo ya me siento mal”.

En su extenso relato cuanta asimismo la conflictiva relación que lleva con su madre y el escaso apoyo que recibió en este caso, y otros detalles como que en un momento se llegó a hablar de una reparación económica por parte del colegio por lo que había sucedido, pero que nunca se dio.