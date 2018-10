Puntualmente, Quintana, apoderado de la familia del joven Daniel Eduardo Osorio Osorio, rechazó que el Colegio San Viator Bilingüe Internacional haya dicho que “cuando sucedieron los hechos, el joven ya no era estudiante de esta institución. Y desconocemos a qué colegio pertenecía”.

“Yo creo que acá el colegio no puede lavarse las manos diciendo que como cuando se suicidó no estaba en el colegio… No, es que esto fue algo reiterado y continuado. Y lo que motivó al niño a suicidarse fue precisamente ese abuso que desde muy pequeño sufrió en el colegio”, dijo Quintana en entrevista con La FM.

Agregó que, como defensa, han encontrado elementos probatorios que “sugieren que efectivamente el niño se suicidó por el abuso sexual, y no solamente una vez, sino varias veces, que recibió en el colegio por parte, al parecer, de curas que estaban muy cercanos a su círculo académico”.

“Y esto es importante porque el colegio se excusa en que el niño murió cuando no estaba en el colegio”, siguió Quintana en la emisora. “No se puede perder de vista que el abuso se dio cuando el niño estaba en primaria, y el motivo para que se retirara el niño del colegio precisamente fue ese. Porque, en un momento determinado, decidió contarles a algunos amigos y también dejó una carta suicida, porque él intentó suicidarse la primera vez un año antes de que se tirara del edificio, y en esa vez se le salvó la vida, se pudo llevar al médico, porque se tomó unos tranquilizantes”.

En esa carta, asegún Quintana, Daniel dice que uno de los motivos por los cuales se suicidó es porque fue abusado en su colegio por un cura, pero no dice el nombre.

“En el primer intento de suicidio, la madre se da cuenta con esta carta, acude a la Fiscalía, denuncia. Lamentablemente, nunca fue llamado a una entrevista ni él ni su madre, ni su hermana, ni algún testigo del colegio. Y después de puesta esa denuncia, al año, el niño toma la decisión de suicidarse. Particularmente cuando se suicida, él tiene una carta en el bolsillo de su pantalón donde narra su historia y dice que fue prostituido en el colegio y que no aguanta este peso”, añadió.

Pero el relato de Quintana resultó más descarnado en otra declaración que dio a Caracol Radio, en donde precisó por qué usa el concepto de ‘prostitución’ de Daniel: “En algunos mensajes, dice que lo prostituyeron, que lo convirtieron en ‘una prostituta’, así tal cual él lo escribe, y también en algunas redes sociales él lo estipuló así”.

En esa misma frecuencia radial, Quintana narra que la mamá de Daniel le insistió mucho para que le dijera el nombre de quien abusó de él, “pero el niño le dice que si él dice el nombre los van a matar a todos. Y me causa curiosidad porque una vez esta denuncia sale a medios de comunicación había escuchado a otro niño diciendo que efectivamente ese padre lo sentó en sus piernas, que lo besó, que también trató de denunciar, que fue amenazado, que le iban a quitar la beca. Eso da a entender que no solamente era con Daniel, sino que muchos niños seguramente en este colegio fueron objeto de abusos”.

El abogado contó también en La FM que esos elementos probatorios en su momento fueron aportados a la Fiscalía. “Hoy desconocemos cuáles son las labores de investigación desplegadas. Sin embargo, como representantes de víctimas, nuestro trabajo es volver a recopilar esas pruebas; también, como tenemos facultades probatorias según la Ley 906, entregar otras más que hemos podido destacar en estos días y que el caso por lo menos se investigue”.

Explicó que entre esas pruebas con que cuenta hay cartas, algunos testimonios de la madre, de la hermana de Daniel, de algunos psicólogos que lo trataron en ese tiempo, comentarios que puso en la red, comentarios que hizo a amigos y el estado de ánimo. “Yo creo que hay muchos indicios que nos permiten establecer que es muy probable que se dio el abuso sexual dentro de la institución”, precisó Quintana.

“Después de ser uno de los mejores alumnos comienza a bajar sus notas y también la actitud dentro de su hogar cambia totalmente, y comienza a tener episodios de depresión. Eso le llamó mucho la atención a la mamá. Ella decía que tal vez ese cambio repentino era porque comenzaba su adolescencia, su bachillerato, y como la mamá era docente, pues suponía que podría ser una de las razones. Sin embargo, el niño comenzó a decirle a su mamá insistentemente que lo cambiara de colegio”, recordó el abogado.